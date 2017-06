Gli eventi del 25 giugno: Confederations Cup e motori

Tornano a ruggire i motori domenica 25 giugno 2017. Si scende in pista in Olanda nel Gran Premio di Assen dove la Yamaha cerca di tornare sul podio con un nuovo telaio. Maverick Vinales, il leader della classifica iridata, deve guardarsi le spalle dalla rapida risalita di Andrea Dovizioso, la cui Ducati delle meraviglie ha trionfato negli ultimi due GP. Occasione da non sbagliare anche per Valentino Rossi se non vuole vedere aumentare il proprio distacco in classifica. In Azerbaijan, invece, tocca alla Formula 1. Dopo il deludente risultato ottenuto in Canada, la Ferrari vuole tornare a comandare nel Gran Premio di Baku per dare una risposta alla Mercedes che è tornata al primo posto nella classifica costruttori. Da non sottovalutare, poi, anche quanto fatto intravedere dalle Red Bull di Verstappen e Ricciardo, apparse velocissime in questo weekend.

Non solo motori, però, perchè prosegue lo spettacolo della Confederations Cup con la terza e decisiva giornata del gruppo B. Dopo il pareggio nel big match della seconda giornata, Cile e Germania tornano in campo per due sfide non certo proibitive. I campioni del mondo in carica affrontano il Camerun, mentre Sanchez e compagni se la vedono contro i 'Canguri' dell'Australia che all'esordio avevano fatto soffrire, e non poco, gli uomini di Low.

Il programma odierno

ore 13:00 MotoGP, Gran Premio d'Olanda: gara

ore 15:00 Formula 1, Gran Premio dell'Azerbaijan: gara

ore 17:00 Calcio, Confederations Cup: Cile-Australia

ore 17:00 Calcio, Confederations Cup: Germania-Camerun