Gli eventi del 24 giugno: Italia-Germania e Confederations Cup

Una giornata di grande calcio sabato 24 giugno 2017. Tornano in campo gli Azzurrini dell'Under 21 di Gigi Di Biagio nell'ultima e decisiva partita del gruppo C contro la Germania. Donnarumma, Gagliardini e compagni, reduci dal ko contro la Repubblica Ceca di Schick, devono necessariamente vincere contro i tedeschi, primi a punteggio pieno. Anche in caso di vittoria, però, l'Italia potrebbe rischiare di restare esclusa dalle semifinali visto che si qualificano le prime di ogni girone e la migliore seconda. Non solo Europei perchè è tempo di verdetti anche in Confederations Cup con la terza giornata del gruppo A. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo è di scena contro la Nuova Zelanda, mentre la Russia padrona di casa si gioca il tutto per tutto contro il Messico, primo con 4 punti proprio insieme con i lusitani campioni d'Europa in carica.

Spazio anche ai motori, poi, con le prove libere e le qualifiche della Formula 1 e della MotoGP. In Azerbaijan, la Ferrari di Sebastian Vettel vuole continuare a guardare tutti dall'alto verso il basso, consolidando la propria prima posizione nel mondiale piloti. In Olanda, ad Assen, invece, Valentino Rossi cerca una complicata risalita in classifica. La Ducati di Dovizioso punta ad uno storico tris.

Il programma odierno

ore 9:55 MotoGP, terze libere

ore 12:00 Formula 1, terze libere

ore 13:30 MotoGP, quarte libere

pre 14:10 MotoGP, qualifiche 1

ore 14:35 MotoGP, qualifiche 2

ore 15:00 Formula 1, qualifiche 1

ore 15:20 Formula 1, qualifiche 2

ore 15:40 Formula 1, qualifiche 3

ore 17:00 Calcio, Confederations Cup: Messico-Russia

ore 17:00 Calcio, Confederations Cup: Nuova Zelanda-Portogallo

ore 20:45 Calcio, Europei Under 21: Italia-Germania

ore 20:45 Calcio, Europei Under 21: Danimarca-Repubblica Ceca