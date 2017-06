Gli eventi del 23 giugno: Europei Under 21 e tennis

Prosegue in Polonia lo spettaccolo degli Europei Under 21 di calcio. In campo il girone della giovane Spagna che affronterà la Serbia nell'ultima partita del girone di qualificazione. Mister Celades farà sicuramente riposare i suoi gioielli, visto che, grazie alle vittorie contro Macedonia e Portogallo, la Spagna è già qualificata per le semifinali del torneo. L'altro match in programma è tra Portogallo e Macedonia. Situazione complicata per i portoghesi che, per sperare di qualificarsi alle fasi finali come migliore seconda, oltre a vincere con la Macedonia, devono guardare il risultato delle partite in programma negli altri gironi.

Oltre al calcio, si scende in campo anche nel circuito Atp e Wta di tennis. Gli uomini sono impehnati nel torneo in erba di Halle in Germania, giunto ai quarti di finale; mentre le donne si affrontano sull'erba di Birmingham. In campo anche l'azzurra Giorgi, che alle 12:00 affronterà l'australiana Barty per cercare di accedere alle semifinali.

Il programma odierno

ore 10:00 Tennis: torneo Atp di Halle, singolare maschile

ore 12:00 Tennis: torneo Wta di Birmingham, singolare femminile

ore 20:45 Calcio: Europei Under 21: Spagna-Serbia

ore 20:45: Calcio: Europei Under 21: Portogallo-Macedonia