Gli eventi del 22 giugno: Germania-Cile e Under 21

Prosegue lo spettacolo della Confederations Cup giovedì 22 giugno 2017 con una delle partite più attese: Germania-Cile. I campioni del mondo in carica arrivano dalla vittoria sofferta all'esordio contro l'Australia, mentre i vincitori dell'ultima Copa America hanno superato senza affanno il Camerun grazie alle reti di Vidal e Vargas. Si scende in campo anche in Polonia con l'Europeo Under 21 che inizia ad emettere i primi verdetti. Ultima giornata nel Gruppo A con sfide interessanti come Slovacchia-Svezia ed Inghilterra-Polonia. I leoncini inglesi vogliono conquistrare il passaggio alle semifinali in caso di vittoria contro i padroni di casa.

Oltre al calcio, si scende in campo anche nel circuito Atp e Wta di tennis. Tante le azzurre impegnate: a Mallorca, Roberta Vinci sfida la Flipkens, mentre a Birminghan Camila Giorgi sfida la Svitolina. Nessun tennista italiano impegnato in giornata ma torna in campo Roger Federer che nel Gerry Weber Open affronta Mischa Zverev.

Il programma odierno

ore 10:00 Tennis: Mallorca Open, singolare femminile

ore 10:00 Tennis: Birminghan Open, singolare femminile

ore 12:00 Tennis: Gerry Weber Open, singolare maschile

ore 17:00 Calcio: Confederations Cup, Camerun-Australia

ore 20:00 Calcio: Confederations Cup, Germania-Cile

ore 20:45 Calcio, Europei Under 21, Slovacchia-Svezia

ore 20:45 Calcio, Europei Under 21, Inghilterra-Polonia