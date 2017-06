Gli eventi del 21 giugno: Europei Under 21 e Confederations Cup

Lo spettacolo del grande calcio è il grande protagonista della giornata di mercoledì 21 giugno 2017. Continuano in Polonia gli Europei Under 21, giunti alla seconda giornata dei gironi di qualificazione. Gioca il girone dell'Italia; gli azzurrini, dopo aver vinto 2 a 0 contro la Danimarca all'esordio, sono chiamati a ripetersi contro la Repubblica Ceca del giovane talento Schick. Di Biagio dovrebbe schierare gli stessi undici che hanno giocato contro i danesi, ad eccezzione di Chiesa che, molto probabilmente, prenderà il posto di uno tra Bernardeschi e Berardi. L'altra partita in programma è tra Danimarca e Germania; i tedeschi partono sicuramente favoriti e puntano a conquistare i 3 punti, dopo la convincente vittoria per 2 a 0 nel primo match.

In Russia scende nuovamente in campo il Portogalllo di Cristiano Ronaldo, impegnato nella seconda giornata dei gironi della Confederations Cup. I portoghesi, dopo il pareggio con il Messico subito all'ultimo minuto con un gol del neoacquisto giallorosso Moreno, sono costretti a vincere se vogliono qualificarsi alle fasi finali; dovranno pero vedersela contro la Russia padrone di casa che, nel match inaugurale, ha mostrato un buon gioco conquistando la vittoria per 2 a 0 contro la Nuova Zelanda.

Il programma odierno

ore 17:00 Calcio, Confederations Cup: Russia-Portogallo

ore 18:00 Calcio, Europei Under 21: Italia-Repubblica Ceca

ore 20:00 Calcio, Confederations Cup: Messico-Nuova Zelanda

ore 20:45 Calcio, Europei Under 21: Germania-Danimarca