Gli eventi del 20 giugno: Europei Under 21 e playoff di basket

Torna in campo lo spettacolo del grande basket martedì 20 giugno 2017; si gioca a Trento gara 6 della finale scudetto. La Reyer, dopo l'incredibile vittoria con una tripla di Bramos a 6" dalla fine di gara 5, si è portata in vantaggio 3 a 2 nella serie e al PalaTrento avrà la prima occasione per vincere il titolo, che manca da oltre 70 anni. Dovrà pero fare i conti con Trento che, davanti al suo pubblico, è obbligata a vincere per portare la serie alla bella.

Oltre al basket, c'è anche il calcio nella giornata di martedì; proseguono in Polonia gli Europei Under 21. In campo, per la seconda giornata dei gironi di qualificazioni, scendono la Serbia, che alle 18 affronta la Macedonia e la Spagna, impegnata nel big match contro il Portogallo; sfida da cui molto probabilmente uscirà la vincitrice del Girone B.

Il programma odierno

ore 18:00 Calcio, Europei Under 21, Serbia-Macedonia

ore 20:45 Calcio, Europei Under 21, Spagna-Portogallo

ore 21:15 Basket, Finale Playofrf, Trento-Venezia