Gli eventi del 2 luglio: Confederations Cup e MotoGP

Lo spettacolo del grande calcio è il protagonista della giornata di domenica 2 luglio. In Russia si gioca la finale della Confederations Cup tra Germania e Cile. Le due squadre si sono già affrontate nei gironi di qualificazione, e in quel caso la partita è terminata sul risultato di 1-1, con la rete di Vidal per il Cile e il gol di Stindl per i campioni del mondo. Nel pomeriggio va in scena anche la finale per il terzo posto tra Messico, eliminato dai campioni del mondo, e Portogallo, che in semifinale è stato buttato fuori ai calci di rigore dal Cile.

Oltre al calcio, spazio anche ai motori. Al Sachsenring in Germania, si corre la nona prova del Motondiale 2017. Dopo la vittoria nel GP d'Olanda, Valentino Rossi proverà a vincere anche sulla pista tedesca, che negli ultimi quattro anni ha visto trionfare nella classe regina Marc Marquez.

Il programma odierno

ore 14:00 Calcio: Confederations Cup, Portogallo Messico

ore 14:00 Motori: MotoGP, GP di Germania: gara

ore 20:45 Calcio: Confederations Cup, Cile-Germania