Gli eventi del 19 giugno: Confederations Cup, Australia-Germania

Lunedì di sport caratterizzato dal calcio e dalla Confederations Cup. Continua l'antipasto del Mondiale di Russia 2018. A scendere in campo sono l'Australia e la Germania. I campioni del Mondo chiuderanno il programma della prima giornata del Gruppo B, inaugurato dalla sfida tra il Camerun e il Cile. Mannschaft a caccia di una vittoria che potrebbe già significare passaggio in semifinale, con gli uomini di Loew che hanno l'opportunità di salire a quota 3 punti in classifica. L'Australia, però, non vuole fare da vittima sacrificale, e sa che in questi 90 minuti si gioca già molte delle sue chance di superare un girone decisamente proibitivo.

Oltre alla Confederations Cup, si giocano anche gli Europei Under 21 in Polonia. Si gioca la seconda giornata nel Gruppo A, con due partite: Polonia-Svezia e Slovacchia-Inghilterra. I padroni di casa sfidano i campioni in carica in una partita che sa già di ultima spiaggia. In caso di sconfitta, infatti, la Polonia, a quota 0 in classifica rischia di salutare in anticipo la competizione, con la Svezia chiamata però a fare punti dopo lo 0-0 con l'Inghilterra. Proprio la nazionale dei tre leoni ospita la capolista del raggruppamento, a quota tre punti grazie al 2-1 sulla Polonia. Anche in questo caso, sfida decisiva: un'altra vittoria, per la Slovacchia, vorrebbe dire semifinale. Un ulteriore mancato successo, invece, complicherebbe terribilmente la strada dell'Inghilterra verso il titolo. Non solo calcio nel lunedì di sport: in campo anche il tennis, con i tornei ATP di Halle e Londra in corso in Germania e in Inghilterra