Gli eventi del 18 luglio: tennis e Champions League

Prosegue lo spettacolo del tennis martedì 18 luglio 2017. Dopo la vittoria di Roger Federer a Wimbledon, che ha consentito allo svizzero di vincere a Londra per l'ottava volta in carriera, entrando sempre di più nella leggenda, si continuano a giocare i tornei del circuito Atp e Wta. In Croazia, prosegue il Plava Laguna Open Umag in cui sono impegnati tennisti del calibro di Youzhny, Istomin e del nostro Giannessi che deve vedersela con Polmans. A Bucarest, invece, tra le donne, la Sevastova e la Cirstea affrontano rispettivamente la Cepelova e la Bogdan.

Non solo tennis, però, perchè si giocano anche le gare di ritorno del secondo turno preliminare di Champions League. Nessuna squadra italiana impegnata a questo punto della manifestazione ma non mancano formazioni di grande prestigio e tradizione. Martedì 18 luglio, tocca al Bate Borisov, reduce dal pareggio per 1-1 dell'andata contro l’Alashkert, al Malmoe, anch’esso reduce da un pareggio contro il Vardar Skopje, ed al Partizan Belgrado, vittorioso per 2-0 contro il Buducnost Podgorica nel primo confronto.

Il programma odierno