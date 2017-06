Gli eventi del 18 giugno: Confederations Cup e playoff di basket

La Confederations Cup entra nel vivo domenica 18 giugno 2017. Dopo il match inaugurale tra la Russia padrona di casa e la Nuova Zelanda, tocca al Portogallo di Cristiano Ronaldo, campione d'Europa in carica, scendere in campo. L'avversario dei lusitani è il Messico per una sfida dall'esito incerto che chiude la prima giornata del Gruppo A. Nel Gruppo B, invece, sono Camerun e Cile a darsi battaglia. In Polonia, poi, vanno in scena gli Europei Under 21 con gli Azzurrini di Gigi Di Biagio impegnati nel match di esordio contro la temibile Danimarca. Sarà l'occasione per rivedere in campo anche Gigio Donnarumma dopo la decisione di non rinnovare il proprio contratto con il Milan.

Non solo calcio, però, perchè prosegue lo spettacolo dei playoff in Serie A di basket. Dopo la bella e convincente vittoria in gara 4, la Dolomiti Energia Trento ha riportato la serie sul 2-2. Ora, per gara 5, si torna al Taliercio dove la Reyer Venezia vuole fare valere il fattore campo per provare a riportarsi in vantaggio. Scendono in pista, infine, le Superbike nel Gran Premio d'Italia sulla pista di Misano per gara 2 dopo la vittoria di Sykes nella prima uscita.

Il programma odierno

ore 13:00 Superbike: Gran Premio d'Italia, gara 2

ore 17:00 Calcio: Confederations Cup, Portogallo-Messico

ore 18:15 Basket: Serie A Playoff, Venezia-Trento

ore 20:00 Calcio: Confederations Cup, Camerun-Cile

ore 20:45 Calcio, Europeo Under 21, Danimarca-Italia