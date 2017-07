Gli eventi del 17 luglio: tennis grande protagonista

E' il tennis il grande protagonista di lunedì 17 luglio 2017. Dopo la chiusura di Wimbledon, il torneo più prestigioso del circuito, si torna a giocare sulla terra battuta e sulle altre superifici in vista dell'ultima parte di stagione. A Bucarest, si disputa il singolare femminile dove non mancano protagoniste attese come la Sevastova e la Suarez Navarro. Tocca poi anche agli uomini a Newport, nell'Hall of Fame Tennis Championships. Per quanto riguarda gli italiani, invece, Giannessi e Cecchinato sono di scena al Plava Laguna Open, in Croazia. In Svezia, infine, Haas, Verdasco, Chardy e il giovane Khachanov si sfidano nello SkiStar Swedish Open.

Riposa, invece, il Tour de France prima del rush finale che servirà per assegnare la maglia gialla. Chris Froome e Fabio Aru stanno già scaldando le gambe...

Il programma odierno

ore 9:00, Tennis: Bucharest Open, singolare femminile

ore 10:00, Tennis: Plava Laguna Croatia Open Umag, singolare maschile

ore 10:00, Tennis: Skistar Swedish Open, singolare maschile

ore 16:00, Tennis: Hall of Fame Tennis Championships, singolare maschile