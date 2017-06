Gli eventi del 15 giugno: torna lo spettacolo del tennis

E' ancora una volta il tennis il grande protagonista di questo giovedì 15 giugno di sport. Archiviata la stagione sulla terra battuta con la decima vittoria al Roland Garros da parte del 'Re' di Parigi, Rafa Nadal, si avviano alla conclusione i primi tornei che hanno aperto la stagione sull'erba. Scendono in campo i principali tennisti del circuito per iniziare a prendere confidenza con la superficie più veloce ed insidiosa.

A Stoccarda, nel Mercedes Open, vanno in scena i match del secondo turno con una serie di incontri da sottolineare con la matita rossa. Berdych-Tomic è la sfida di cartello ma grande attenzione desta anche il match tra Janowicz e l'imprevedibile Dimitrov. Le donne, invece, sono protagoniste del Wta di Nottingham con Safarova e Wickmayer impegnate nel secondo turno rispettivamente contro la Su-wei Hsieh e Johanna Konta. Si scende in campo, poi, anche nel Ricoh Open, in Olanda, con atleti del calibro di Cilic, Dolgopolov e Karlovic.

Programma odierno

ore 10:00 Tennis: Ricoh Open, singolare maschile

ore 10:00 Tennis: Ricoh Open, singolare femminile

ore 10:00 Tennis: Atp Stoccarda, singolare maschile

ore 10:00 Tennis, Wta Nottingham, singolare femminile