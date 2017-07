Gli eventi del 14 luglio: semifinali Wimbledon e Tour de France

Lo spettacolo del grande tennis è il protagonista della giornata di venerdì 14 luglio 2017. A Londra si giocano le semifinali maschili del torneo più antico e prestigioso del circuito: Wimbledon. Nel primo match si sfidano il croato Cilic e l'americano Querrey; i due si sono già incontrati quattro volte in carriera e in tutte le occasioni ha trionfato il tennista croato. Il secondo match vede impegnato il sette volte vincirore del torneo Roger Federer; lo svizzero, per raggiungere la sua undicesima finale in carriera a Wimbledon, dovrà battere il ceco Berdych, che ai quarti di finale ha eliminato il serbo Djokovic.

Oltre al tennis, spazio anche al ciclismo. In Francia prosegue il Tour de France con la tredicesima tappa: la Saint Girons- Foix. Una tappa molte breve, sono solo 101 i km che i corridori devono percorrere, ma che presenta tre GPM di prima categoria, tra cui il Colle dell'Agnello, una salita lunga 10km con una pendenza media del 9%.

Programma odierno

ore 11:45 Ciclismo, Tour de France: tredicesima tappa

ore 14:00 Tennis, Wimbledon: singolare maschile