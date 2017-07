Gli eventi del 13 luglio: semifinali Wimbledon ed Europa League

Giornata di grande sport, giovedì 13 luglio 2017. A Londra sui verdi campi dell'All England Club si giocano le semifinali femminili del torneo più prestigioso del circuito: Wimbledon. Nel primo match in programma, la Muguruza sfida la Rybarikova, mentre nella seconda semifinale, la favorita Venus Williams affronta la Konta. Prosegue anche lo spettacolo del Tour de France con la dodicesima tappa: 214 km da Pau a Peyragudes. Si tratta del più lungo percorso sui Pirenei in cui verranno misurate le gambe e la tenuta di tutti gli uomini di classifica a cominciare dalla maglia gialla Chris Froome.

Spazio, poi, anche al calcio con il secondo turno preliminare di Europa League. Nessuna squadra italiana impegnata in questa occasione ma non mancano squadre di prestigio come il Galatasaray, il Lech Poznan, il Midtjylland, lo Slovan Bratislava e l’Aberdeen.

Programma odierno