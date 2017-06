Gli eventi del 13 giugno: tennis, inizia la stagione sull'erba

E' il tennis l'assoluto protagonista nella giornata di martedì 13 giugno 2017. Dopo la chiusura del Roland Garros, che ha visto Rafa Nadal conquistare il suo decimo torneo sulla terra battuta di Parigi, inizia ufficialmente la stagione sull'erba in preparazione all'appuntamento più importante dell'anno: il torneo di Wimbledon. Si scende in campo nel Ricoh Open dove si segnala la presenza di giocatori del calibro di Dolgopolov, Youzhny e Mannarino. Spazio nel tabellone femminile a Cibulkova, Petkovic, Pliskova e Mladenovic.

L'attenzione di tutti, però, è rivolta soprattutto all'Atp di Stoccarda dove, al terzo turno, scenderà in campo anche ‘Sua maestà’ Roger Federer. Lo svizzero non sarà però impegnato nella giornata di martedì, quella riservata al secondo turno. In Germania vanno in scena sfide interessanti come Lopez-Simon e Baghdatis-Kohlschreiber. La Safarova, la Sevastova e la Riske, invece, scendono in campo nel torneo Wta di Nottingham.

Il programma odierno

ore 10:00 Tennis, Wta Nottingham: singolare femminile

ore 10:00 Tennis, Atp Stoccarda: singolare maschile

ore 10:00 Tennis, Ricoh Open: singolare femminile

ore 10:00 Tennis, Ricoh Open: singolare maschile