Gli eventi del 12 luglio: Tour, Wimbledon e Champions

Giornata di grandissimo sport giovedì 12 luglio 2017. A Londra, sui verdi campi dell'All Englend Club, si giocano i quarti di finale del torneo più importante e prestigioso del circuito: Wimbledon. Dopo la sorprendente eliminazione di Rafa Nadal per mano del lussemburghese Gilles Muller, al termine di una maratona durata quasi 5 ore, gli altri big cercano un posto in semifinale. A cominciare da Roger Federer che vuole trionfare per l'ottava volta in carriera a Londra dopo avere già aperto la propria stagione con la vittoria in Australia. Non solo tennis, però, perchè prosegue anche il Tour de France con la Grande Boucle che entra sempre più nel vivo. L'undicesima tappa, da Aymet a Pau, segna l'avvicinamento ai Pirenei.

Spazio, poi, anche al calcio con i preliminari di Europa League e di Champions League. Nessuna squadra italiana impegnata in questo mercoledì 12 luglio, ma non mancano compagini importanti come il Malmoe, il Legia Varsavia, il Rosenborg ed il Copenhagen, tutte formazioni abituate ai palcoscenici della Coppa dalle grandi orecchie.