Gli eventi del 12 giugno: playoff di basket, Venezia-Trento

Torna in campo lo spettacolo del grande basket lunedì 12 giugno 2017. Prosegue, infatti, la finale scudetto in Serie A con la Reyer Venezia che deve rimontare contro l'Aquila Trento. La formazione di coach Maurizio Buscaglia, reduce dall'incredibile vittoria in 5 partite contro l'Olimpia Milano in semifinale, ha già fatto saltare il fattore campo, conquistando una nettissima vittoria in gara 1 al Taliercio. Dopo avere toccato anche le 25 lunghezze di vantaggio nel terzo periodo, la formazione bianconera ha alzato il piede dall'acceleratore per il 74-83 finale che è valso il primo punto nella serie. Ora, però, è attesa la replica della compagine orogranata che, se non vuole trasferirsi a Trento con un passivo troppo pesante, deve assolutamente difendere il proprio parquet almeno in gara 2.

E con la chiusura del Roland Garros, è tempo di tornei minori nel tennis per aprire la stagione sull'erba che porta all'appuntamento più atteso dell'anno: Wimbledon. Gli occhi di tutti sono rivolti alla Mercedes Cup (Atp 250 di Stoccarda) dove torna protagonista sua maestà Roger Federer dopo la rinuncia alla terra rossa di Parigi. In campo anche le donne nel torneo Wta di Nottingham e uomini e donne nel Ricoh Open.

Il programma odierno

ore 10:00 Tennis, Atp di Stoccarda: singolare maschile

ore 10:00 Tennis, Ricoh Open: singolare maschile

ore 10:00 Tennis, Ricoh Open: singolare femminile

ore 11:00 Tennis, Wta di Nottingham: singolare femminile

ore 20:45 Basket, Serie A Playoff: Venezia-Trento