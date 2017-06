Gli eventi dell'11 giugno: Roland Garros, motori e Nazionale

Giornata di grande sport domenica 11 giugno 2017. L'Italia di Giampiero Ventura torna in campo per provare a conquistare i 3 punti contro il Liechtenstein nelle sfide di qualificazione ai Mondiali del 2018. Dopo la facile e bella vittoria contro l'Uruguay a Nizza in amichevole, gli Azzurri fanno sul serio in una gara che non si può sbagliare. Tocca anche al grande tennis con il Roland Garros maschile arrivato al suo atto conclusivo: Rafa Nadal sfida il temibile Stan Wawrinka. Lo spagnolo arriva dalla facile vittoria contro Dominic Thiem, mentre lo svizzero ha superato in una vera e propria maratona il numero 1 del mondo Andy Murray in semifinale. Nadal è alla sua decima finale sulla terra rossa di Parigi dove mancava dal 2014. Sono nove i successi del maiorchino che vuole provare a toccare la doppia cifra. Uno, invece, quello del numero 3 del mondo che ha conquistato il trofeo nel 2015.

Spazio, poi, anche ai motori con il Gran Premio di Barcellona in MotoGP ed il Gran Premio del Canada in Formula 1. Dopo il secondo posto al Mugello, Maverick Vinales vuole provare ad allungare in classifica sugli inseguitori, mentre Valentino Rossi cerca di ridurre il gap dopo il quarto posto sul circuito di casa. Grande attenzione anche per le prove delle Honda e di Marc Marquez in particolare che ha iniziato il mondiale con qualche difficoltà di troppo. In Canada, invece, la Ferrari vuole consolidare il proprio primato sia nel mondiale costruttori che in quello piloti dopo il bel successo di Kimi Raikkonen a Montecarlo. La Mercedes, invece, vuole ricucire le distanze e provare a dare una risposta alla Rossa di Maranello.

Il programma odierno

ore 14:00 Formula 1: GP di Barcellona, gara

ore 15:00 Tennis: Roland Garros, finale

ore 18:00 Calcio: qualificazioni Mondiali, Finlandia - Ucraina

ore 18:00 Calcio: qualificazioni Mondiali, Irlanda - Austria

ore 18:00 Calcio: qualificazioni Mondiali, Moldova - Georgia

ore 20:00 MotoGP: GP del Canada, gara

ore 20:45 Calcio: qualificazioni Mondiali, Islanda - Croazia

ore 20:45 Calcio: qualificazioni Mondiali, Israele - Albania

ore 20:45 Calcio: qualificazioni Mondiali, Italia - Liechtenstein

ore 20:45 Calcio: qualificazioni Mondiali, Kosovo - Turchia

ore 20:45 Calcio: qualificazioni Mondiali, Macedonia - Spagna

ore 20:45 Calcio: qualificazioni Mondiali, Serbia - Galles