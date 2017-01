Il 2017 dello sport: il calendario completo mese per mese

Anno dispari il 2017, senza Olimpiadi e grandi eventi calcistici come Mondiali e Europei, ma sarà comunque una lunga stagione piena zeppa di appuntamenti sportivi. I riflettori saranno puntati sulla fase conclusiva delle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2018 in Russia, con l'Italia di Gianpiero Ventura che si giocherà una sfida importante in casa della Spagna. Molto importante per il ciclismo sarà il Giro d'Italia, giunto alla 100esima edizione!



In estate tutti in vasca con i Mondiali di nuoto di Budapest, in Ungheria, mentre a Vienna ci sarà la rassegna iridata di beach volley. In agosto, a Londra, grande spettacolo coi Mondiali di atletica. Per gli sport di squadra a luglio ci saranno i Mondiali di pallanuoto, a settembre Eurobasket 2017 con la fase finale ad Istanbul, in Turchia, mentre per il volley ci saranno gli Europei maschili in Polonia e quelli femminili in Azerbaijan e Georgia.



GENNAIO

2-14/1 Rally: Dakar (da Assuncion a Buenos Aires)

10/1 Calcio: Coppa Italia, ottavi di finale Napoli-Spezia

11-19/1 Pallamano: Mondiali maschili in Francia

11/1 Calcio: Coppa Italia, ottavi finale Fiorentina-Chievo e Juventus-Atalanta

12/1 Calcio: Coppa Italia, ottavi di finale Milan-Torino

13-15/1 Short Track: Europei (Torino)

14/1-5/2 Calcio: Coppa d'Africa (Gabon)

16-29/1 Tennis: Australian Open (Melbourne, Australia)

17/1 Calcio: Coppa Italia, ottavi di finale Inter-Bologna

17-22/1 Ciclismo: Tour Down Under (Australia)

18/1 Calcio: Coppa Italia, ottavi di finale Sassuolo-Cesena e Lazio-Genoa

19/1 Calcio: Coppa Italia, ottavi di finale Roma-Sampdoria

19-22/1 Rally: Mondiale, Rally di Monte Carlo

25/1 Calcio: Coppa Italia, quarti di finale

25-29/1 Pattinaggio artistico: Europei (Ostrava, Rep.Ceca)

27-29/1 Slittino, Mondiali (Igls, Austria)

29/1 Ippica - Prix d'Amerique (Parigi)



FEBBRAIO

1/1 Calcio: Coppa Italia, quarti di finale

5/2 Rugby: Sei Nazioni, Italia-Galles

5/2 Football Americano: Super Bowl (Houston,Texas)

6-19/2 Biathlon: Mondiali (Hochfilzen, Austria)

7-19/2 Sci alpino: Campionati mondiali (S.Moritz, Svizzera)

9-12/2 Rally: Mondiale, Rally di Svezia

11/2 Rugby: Sei Nazioni, Italia-Irlanda

13-26/2 Bob/Skeleton: Mondiali (Sochi, Russia)

14/2 Calcio: Champions League, andata ottavi Benfica-Borussia Dortmund e Psg-Barcellona

15/2 Calcio: Champions League, andata ottavi Bayern-Arsenal e Real Madrid-Napoli

16/2 Calcio: Europa League, andata sedicesimi Villarreal-Roma e Moenchengladbach-Fiorentina

21/2 Calcio: Champions League, andata ottavi Bayer-Atletico Madrid e City-Monaco

21/2-5/3 Sci di fondo, Mondiali (Lahti)

22/2 Calcio: Champions League, andata ottavi con Porto-Juventus e Siviglia-Leicester

23/2 Calcio: Europa League, ritorno sedicesimi Roma-Villarreal e Fiorentina-Moenchengladbach

24-26/2 Superbike: Mondiale, Australia (Phillip Island)

25/2 Motocross: Mondiale, GP Qatar (Losail)

26/2 Rugby: Sei Nazioni, Inghilterra-Italia



MARZO

1/3 Calcio: Coppa Italia, andata semifinali

3-5/3 Atletica: Europei indoor a Belgrado

4/3 Ciclismo: Strade Bianche

5/3 Motocross: Mondiale, GP Indonesia (Pangkal Pinang)

5-12/3 Ciclismo: Parigi-Nizza

7/3 Calcio Champions League, ritorno ottavi di finale Napoli-Real Madrid e Arsenal-Bayern

8/3 Calcio: Champions League, ritorno ottavi di finale Borussia Dortmund-Benfica e Barcellona-Psg

8-14/3 Ciclismo: Tirreno-Adriatico

9/3 Calcio: Europa League, andata ottavi

10-12/3 Superbike: Mondiale, Thailandia (Buriram)

9-12/3 Rally: Mondiale, Rally del Messico

11/3 Rugby: Sei Nazioni, Italia-Francia

14/3 - Calcio: Champions League, ritorno ottavi di finale Juventus-Porto e Leicester-Siviglia

15/3 - Calcio: Champions League, ritorno ottavi di finale Monaco-Manchester City e Atletico Madrid-Bayer Leverkusen

15-19/3 Sci: Coppa del Mondo, Finali (Aspen, Usa)

16/3 Calcio: Europa League, ritorno ottavi

18/3 Ciclismo: Milano-Sanremo

18/3 Rugby: Sei Nazioni, Scozia-Italia

19/3 Motocross: Mondiale, GP Argentina (Neuquen)

20-26/3 Ciclismo: Giro di Catalogna

24/3 Calcio: Qualificazioni Mondiali 2018, Italia-Albania (Palermo)

24/3 Ciclismo: E3 Harelbeke (Belgio)

26/3 Ciclismo: Gand-Wevelgem (Belgio)

26/3 Formula Uno: GP Australia (Melbourne)

26/3 MotoGP: GP Qatar (Losail)

29/3: Ciclismo: Attraverso le Fiandre (Belgio)



APRILE

31/3-2/4 Superbike: Mondiale, Spagna (Aragon)

2/4 Motocross: Mondiale, GP Messico (Leon)

2/4 Ciclismo: Giro delle Fiandre (Belgio)

2/4 Atletica: Maratona di Roma

3-8/4 Ciclismo: Giro dei Paesi Baschi (Spagna)

5/4 Calcio: Coppa Italia, ritorno semifinali

6-9/4 Rally: Mondiale, Rally di Francia

9/4 Ciclismo: Parigi-Roubaix (Francia)

9/4 Formula Uno: GP Cina (Shanghai)

9/4 MotoGP: GP Argentina (Termas de Rio Hondo)

11-12/4 Calcio: Champions, andata quarti

12-16/4 Ciclismo: Mondiali su pista (Hong Kong)

13/4 Calcio: Europa League, andata quarti

16/4 Formula Uno: GP Bahrain (Sakhir)

16/4 Ciclismo: Amstel Gold Race (Olanda)

16/4 Motocross: Mondiale, GP Trentino Italia (Pietramurata)

17/4 Atletica: Maratona di Boston

18-19/4 Calcio: Champions League, ritorno quarti

18-23/4 Ciclismo: Giro di Turchia

19/4 Ciclismo: Freccia Vallone (Belgio)

19-23/4 Ginnastica artistica: Europei individuali (Rpmania, Cluj-Napoca)

20/4 Calcio: Europa League, ritorno quarti

23/4 MotoGP: GP Stati Uniti (Austin)

23/4 Atletica: Maratona di Londra

23/4 Ciclismo: Liegi-Bastogne-Liegi (Belgio)

23/4 Motocross: Mondiale, GP Europa (Olanda, Valkenswaard)

25-30/4 Ciclismo: Giro di Romandia

27-30/4 Rally: Mondiale, Rally di Argentina

28-30/4 Superbike: Mondiale, Olanda (Assen)

30/4 Formula Uno: GP Russia (Sochi)



MAGGIO

1/5 Ciclismo: GP Francoforte (Germania)

1-15/5 Volley: Mondiale per Club maschile (sede da definire)

2-3/5 Calcio: Champions League, andata semifinali

4/5 Calcio: Europa League, andata semifinali

5/5 Atletica: Diamond League (Doha, Qatar)

6-28 Ciclismo: Giro d'Italia

7/5 MotoGP: GP Spagna (Jerez)

7/5 Motocross: Mondiale, GP Lettonia

8-14/5 Volley: Mondiale per Club femminile (sede da definire)

9-10/5 Calcio: Champions League: ritorno semifinali

11/5 Calcio: Europa League, ritorno semifinali

12-14/5 Superbike: GP Italia (Imola)

13/5 Atletica: Diamond League (Shanghai, Cina)

14/5 Formula Uno: GP Spagna (Barcellona)

14-21/5 Ciclismo: Giro di California (Usa)

18-21/5 Rally: Mondiale, Rally di Portogallo

19-21/5 Basket: Final four Eurolega (Istanbul)

19-21/5 Ginnastica artistica: Europei (Budapest, Ungheria)

20/5-11/6 Calcio: Mondiali U20 (Corea del Sud)

21/5 MotoGP: GP Francia (Le Mans)

21/5 Motocross: Mondiale, GP Germania (Teutschenthal)

24/5 Calcio: Finale Europa League (Stoccolma, Svezia)

26/5-12/6 Vela: Louis Vuitton Cup (Bermuda)

26-28/5 Superbike: GP Inghilterra (Donington)

27/5 Atletica: Diamond League (Eugene, Usa)

28/5 Calcio: Serie A, ultima giornata

28/5 Formula Uno: GP Monaco (Montecarlo)

28/5 Motocross: Mondiale, GP Francia (Ernée)

29/5-11/6 Tennis: Roland Garros Parigi

da stabilire Volley Finali SuperLega e A1 donne



GIUGNO

1-18/6 Basket: finali NBA

2/6 Calcio: Coppa Italia, finale a Roma

3/6 Calcio: finale Champions League (Cardiff, Galles)

4/6 MotoGP: GP Italia (Mugello)

4-11/6 Ciclismo: Criterium del Delfinato

7-21/6 Calcio: Europei Under 21 in Polonia

8/6 Atletica: Diamond League (Roma)

8-11/6 Rally: Mondiale, Rally d'Italia

10/6 Rugby: Test Match Italia-Fiji (Melbourne, Australia)

10-22/6 Basket: Finali Serie A

10-18/6 Ciclismo: Giro di Svizzera

11/6 Motocross: Mondiale, GP Russia (Orlyonok)

11/6 Formula Uno: GP Canada (Montreal)

11/6 MotoGP: GP Catalogna (Montmelò)

11/6 Calcio: Qualificazioni Mondiali 2018, Italia-Liechtenstein

12-17/6 Scherma: Europei (Tbilisi, Georgia)

15/6 Atletica: Diamond League (Oslo, Norvegia)

15-18/6 Golf: US Open

16-27/6 Basket: Europei donne (Repubblica Ceca)

16-18/6 Superbike: GP Italia Misano

17/6 Rugby: Test Match Italia-Scozia (Sydney, Australia)

17-18/6 Automobilismo: 24 Ore di Le Mans

17-27/6 Vela: America's Cup (Bermuda)

17/6-2/7 Calcio, Confederations Cup (Russia)

18/6 Atletica: Diamond League (Stoccolma, Svezia)

25/6 Formula Uno: GP Azerbaijan (Baku)

25/6 MotoGP: GP Olanda (Assen)

25/6 Motocross: Mondiale, GP Italia (Maggiora)

29/6-2/7 Rally: Mondiale, Rally di Polonia

30/6 XVIII Giochi Mediterraneo (Tarragona, Spagna)



LUGLIO

1/7 Atletica: Diamond League (Parigi)

1-23/7 Ciclismo: Tour de France

2/7 MotoGP: GP Germania (Sachsenring)

2/7 Motocross: Mondiale, GP Portogallo (Agueda)

3-16/7 Tennis: Wimbledon

6/7 Atletica: Diamond League (Losanna, Svizzera)

7-9/7 Superbike: GP Stati Uniti (Laguna Seca)

9/7 Formula Uno: GP Austria (Zeltweg)

9/7 Atletica: Diamond League (Londra)

15-30/7 Pallanuoto: Mondiali (Budapest, Ungheria)

16/7 Formula Uno: GP Gran Bretagna (Silverstone)

16/7 Atletica: Diamond League (Rabat, Marocco)

16/7-6/8: Calcio: Europei donne (Olanda)

19-26/7 Scherma: Mondiali (Lipsia, Germania)

21/7 Atletica: Diamond League (Principato di Monaco)

23/7 Motocross: Mondiale, GP Rep.Ceca (Loket)

23-30/7 Nuoto: Mondiali (Budapest, Ungheria)

27-30/7 Rally: Mondiale, Rally di Finlandia

28/7-6/8 Beach Volley: Mondiali (Vienna, Austria)

29/7 Ciclismo: Classica di San Sebastian (Spagna)

29/7-4/8 Ciclismo: Giro di Polonia

30/7 Ciclismo: Prudential RideLondon-Surrey Classic (Gran Bretagna)

30/7 Formula Uno: GP Ungheria (Budapest)



AGOSTO

4-13/8 Atletica: Mondiali (Londra)

6/8 MotoGP: GP Rep.Ceca (Brno)

6/8 Motocross: Mondiale, GP Belgio (Lommel)

7-13/8 Ciclismo: Eneco Tour (Paesi Bassi)

13/8 MotoGP: GP Austria (Spielberg)

13/8 Motocross: Mondiale, GP Svizzera (Frauenfeld)

18-20/8 Superbike: GP Germania (Lausitzring)

17-20/8 Rally: Mondiale, Rally di Germania

19/8-10/9 Ciclismo: Vuelta a Espana

20/8 Motocross: Mondiale, GP Svezia (Uddevalla)

20/8 Atletica: Diamond League (Birmingham)

20/8 Ciclismo: Classica d'Amburgo

24/8 Atletica: Diamond League Finale 1 (Zurigo)

25/8-3/9 Volley: Europei maschili (Polonia)

27/8 Ciclismo: Gp Plouay (Francia)

27/8 MotoGP: GP Gran Bretagna (Silverstone)

27/8 Formula Uno: GP Belgio (Spa-Francorchamps)

28/8-10/9 Tennis: US Open (New York)

30/8-3/9 Ginnastica ritmica: Mondiali a Pesaro

31/8-17/9 Basket: Europei maschili (Romania, Finlandia, Israele e Turchia)



SETTEMBRE

1/9 Atletica: Diamond League Finale 2 (Bruxelles)

2/9 Calcio: Qualificazioni Mondiali 2018, Spagna-Italia

3/9 Formula Uno: GP Italia (Monza)

3/9 Motocross: Mondiale, GP Usa (Charlotte)

5/9 Calcio: Qualificazioni Mondiali 2018, Italia-Israele

8/9 Ciclismo: Gp del Quebec (Canada)

10/9 Ciclismo: Gp di Montreal (Canada)

10/9 MotoGP: GP San Marino

10/9 Motocross: Mondiale, GP Olanda (Assen)

17/9 Formula Uno: GP Singapore

15-17/9 Superbike: GP Portogallo (Portimao)

17/9 Motocross: Mondiale, GP Pays de Montbellard (Villars sous Ecot, Francia)

17-24/9 Ciclismo: Mondiali (Bergen, Norvegia)

20/9-1/10 Volley: Europei femminili (Azerbaijan-Georgia)

24/9 Atletica: Maratona di Berlino

24/9 MotoGP: GP Spagna (Aragon)

29/9-1/10 Superbike: GP Francia (Magny Cours)



OTTOBRE

1/10 Formula Uno: GP Malesia (Sepang)

1/10 Motocross delle Nazioni (Matterley Basin, Gran Bretagna)

2-8/10 Ginnastica artistica: Mondiali (Montreal)

6/10 Calcio: Qualificazioni Mondiali 2018, Italia-Macedonia

5-8/10 Rally: Mondiale, Rally di Spagna

7/10 Ciclismo: Giro di Lombardia

8/10 Formula Uno: GP Giappone (Suzuka)

9/10 Calcio: Qualificazioni Mondiali 2018, Albania-Italia

12-15/10 Golf: Open d'Italia

13-15/10 Superbike: da definire

15/10 MotoGP: GP Giappone (Motegi)

19-22/10 Ciclismo su pista: Europei (Berlino)

22/10 Formula Uno: GP Usa (Austin)

22/10 MotoGP: GP Australia (Phillip Island)

26-29/10 Rally: Mondiale, Rally di Gran Bretagna

29/10 Formula Uno: GP Messico (Città del Messico)

29/10 MotoGP: GP Malesia (Sepang)



NOVEMBRE

2-4/11 Superbike: GP Qatar (Losail)

5/11 Atletica: Maratona di New York

11-12/11 Tennis: Fed Cup finale

12/11 Formula Uno: GP Brasile (San Paolo)

12/11 MotoGP: GP Comunità Valenciana (Valencia)

13-19/11 Tennis: ATP World Finals (Londra)

16-19/11 Rally: Mondiale, Rally d'Australia

24-26/11 Tennis: Coppa Davis finale

26/11 Formula Uno: GP Emirati Arabi (Abu Dhabi)



DICEMBRE

6-16/12 Calcio: Mondiale per club (Emirati Arabi)



13-17/12 Nuoto: Europei in vasca corta (Copenhagen, Danimarca)