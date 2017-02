World Baseball Classic 2017: calendario e risultati in diretta. Live

In attesa che inizi la nuova stagione MLB, il baseball lascia spazio al mondiale: dal 6 al 22 marzo va infatti in scena il World Baseball Classic 2017, edizione che vedrà impegnate le migliori 16 nazionali, tra cui l'Italia del manager Michele Mazzieri. Gli azzurri sono stati inseriti nel girone D di Jalisco, in Messico, con i padroni di casa e le temibili Porto Rico e Venezuela: gli altri gruppi saranno a Seoul, in Corea del Sud, a Tokyo, in Giappone, e a Miami, negli Stati Uniti.



Le due migliori squadre di ciascun girone accederanno alla seconda fase con due nuovi gruppi, uno a Tokyo e uno a San Diego; semifinali e finalissima si giocheranno al Dodger Stadium di Los Angeles. La squadra da battere è la Repubblica Dominicana, nazionale campione del mondo in carica e con stelle assolute come Robinson Cano e Nelsun Cruz.



Il calendario del World Baseball Classic 2017



Gruppo A (Seoul, Corea del Sud): Corea del Sud, Taipei Cinese, Olanda, Israele



Lunedì 6 marzo

Ore 11:00 Israele – Corea del Sud

Martedì 7 marzo

Ore 04:30 Israele – Taipei Cinese

Ore 11:00 Olanda – Corea del Sud

Mercoledì 8 marzo

Ore 11:00 Taipei Cinese – Olanda

Giovedì 9 marzo

Ore 04:30 Israele – Olanda

Ore 11:00 Taipei Cinese – Corea del Sud



Gruppo B (Tokyo, Giappone): Cuba, Giappone, Cina, Australia



Martedì 7 marzo

Ore 11:00 Cuba – Giappone

Mercoledì 8 marzo

Ore 04:00 Cina – Cuba

Ore 11:00 Australia – Giappone

Giovedì 9 marzo

Ore 11:00 Cina – Australia

Venerdì 10 marzo

Ore 04:00 Australia – Cuba

Ore 11:00 Cina – Giappone



Gruppo C (Miami, Stati Uniti): Stati Uniti, Canada, Repubblica Dominicana, Colombia



Venerdì 10 marzo

Ore 00:00 Canada – Repubblica Dominicana

Sabato 11 marzo

Ore 00:00 Colombia – Stati Uniti

Ore 18:00 Colombia – Canada

Domenica 12 marzo

Ore 00:30 Stati Uniti – Repubblica Dominicana

Ore 18:30 Repubblica Dominicana – Colombia

Lunedì 13 marzo

Ore 01:00 Canada – Stati Uniti



Gruppo D (Jalisco, Messico): Messico, ITALIA, Porto Rico, Venezuela



Venerdì 10 marzo

Ore 03:00 ITALIA – Messico

Sabato 11 marzo

Ore 03:00 Venezuela – Porto Rico

Ore 21:00 Venezuela – ITALIA

Domenica 12 marzo

Ore 03:30 Porto Rico – Messico

Ore 21:30 ITALIA – Porto Rico

Lunedì 13 marzo

Ore 03:00 Venezuela – Messico



Seconda fase



Gruppo E (Tokyo, Giappone): dal 12 al 15 marzo



Vincente gruppo A

Seconda gruppo A

Vincente gruppo B

Seconda gruppo B



Gruppo F (San Diego, Stati Uniti): dal 16 al 18 marzo



Vincente gruppo C

Seconda gruppo C

Vincente gruppo D

Seconda gruppo D



Fase finale (Los Angeles, Stati Uniti)



Lunedì 20 marzo

Semifinale 1: vincente gruppo F – seconda gruppo E

Semifinale 2: vincente gruppo E – seconda gruppo F



Mercoledì 22 marzo



Finale: vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2