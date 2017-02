NFL: Matt Ryan, MVP col tabù Superbowl

Nel giorno in cui si gioca il Superbowl LI a Houston Matt Ryan, quarterback e stella degli Atlanta Falcons impegnati poco dopo la mezzanotte italiana contro i New England Patriots, è stato eletto MVP della stagione NFL, il miglior giocatore, davanti all'avversario nella corsa al titolo, Tom Brady. Un premio di notevole importanza ma che non porta troppa fortuna visto che gli ultimi 7 MVP hanno perso il Superbowl.

