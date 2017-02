NFL, Superbowl LI: i locali dove vedere partita

Il Superbowl, la finale del campionato di football americano NFL, è molto più di una partita, non è solo un incontro sportivo ma è un evento mediatico di portata planetaria. E' uno di quegli appuntamenti che non ci si può proprio perdere. Per questo motivo, come accade negli Stati Uniti e in tanti paesi in giro per il mondo, anche in Italia ci sono diversi locali che organizzano un vero e proprio Superbowl Party o che comunque trasmettono la partita da godersi in compagnia tra appassionati e non.

L'atteso match tra New England Patriots e Atlanta Falcons a Houston in Texas, in diretta poco dopo la mezzanotte di domenica, ora italiana, verrà trasmesso in diversi pub in giro per l'Italia: si va dal "Mind the Gap" a Milano al "Poldo's" di Genova passando per l'"Hard Rock Cafè" di Roma e l'"America Graffiti: Diner Restaurant" di Imola.