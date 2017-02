Nfl, Super Bowl: New England Patriots-Atlanta Falcons 34-28, gli highlights. Video

Grazie a un'incredibile rimonta i New England Patriots battono 34-28 gli Atlanta Falcons e conquistano il Vince Lombardi Trophy , ovvero il quinto Super Bowl della loro storia e del loro leggendario quarterbarck, Tom Brady , che diventa il più vincente di sempre nella storia dell'Nfl e si porta a casa anche il titolo di Mvp . Davvero pazzesca l'impresa dei Patriots che, a 8 minuti dalla fine del terzo periodo, perdevano 28-3.



L'NRG Stadium di Houston diventa teatro di una delle più grandi imprese sportive di sempre: mai, nelle precedenti 50 edizioni del Super Bowl , una squadra era riuscita a vincere rimontando uno svantaggio di oltre 10 punti. Ci sono riusciti i New England Patriots dopo un overtime (anche questo un inedito) e la firma sul miracolo è quella dell'eterno Tom Brady che a 39 anni conquista il suo quinto titolo Nfl affiancando Charles Haley al comando della classifica dei giocatori più vincenti di tutti i tempi. Per lui, festeggiato a fine partita dalla moglie Gisele Bundchen , anche il titolo di Mvp dell'incontro, il quarto dopo quelli conquistati nel 2001 , 2003 e 2014 : il suo score di 466 yards lanciate (con 2 touchdown) migliora il precedente primato di 414 yards in un Super Bowl fatto registrare 17 anni fa da Kurt Warner . Notte da record anche per il coach di New England , Bill Belichick , il primo a vincere cinque volte l'Nfl.