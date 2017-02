Nfl, Super Bowl: Emily Ratajkowski l'ha vissuto così. Foto

Il mondo si è fermato stanotte in occasione del 51esimo Super Bowl tra gli Atlanta Falcons e i New England Patriots, vinto da questi ultimi col punteggio di 34-28 al termine di una rimonta incredibile, una delle più clamorose nella storia dello sport. La finale di Nfl, che per la prima volta è terminata ai supplementari, è andata in scena nella cornice texana dell'Nrg Stadium di Houston, ovviamente tutto esaurito per l'occasione.





Took my Pops to the big game and WHAT A GAME it was!! 🏈👌🏽❤ Una foto pubblicata da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 5 Feb 2017 alle ore 19:21 PST

E nel pubblico non poteva mancare Emily: la splendida modella e attrice statunitense ha vissuto l'evento postando due foto suche, come da tradizione, hanno riscosso grande entusiasmo da parte dei suoi follower. Prima dell'inizio Emily ha riproposto il selfie pubblicato lo scorso anno in tribuna aldi, in, in occasione del. Poi, a fine partita, dopo avere assistito di persona alla fenomenale impresa di Tome compagni, ha postato una seconda foto in compagnia del papà, anch'egli presente allo stadio.