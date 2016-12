NFL: rullo Steelers, Broncos fuori dai playoff

Tre gare giocate a Natale nella Week 16 della NFL, il penultimo turno della regular season. I Denver Broncos campioni in carica perdono 33-10 a Kansas City e vedono esaurirsi le speranze di andare ai playoff, ottenuti invece dai Chiefs. Post season agganciata anche dai Pittsburgh Steelers, che battono 31-27 i Ravens e vincono l'AFC North, e dagli Houston Texans che piegano 12-10 i Bengals e conquistano l'AFC South.



Dopo le 11 gare giocate la vigilia di Natale, il programma del Week 16 della NFL propone tre partite il 25 dicembre. Spicca la sconfitta, la terza di fila, dei Denver Broncos campioni in carica che cadono 33-10 a Kansas City e vedono sfumare le ultime speranze di ripresentarsi ai playoff. Viceversa i Chiefs, già sicuri di andare alla post season, con questo successo firmato dal quarterback Alex Smith, un touchdown su corsa e uno su lancio per Kelce, sono ancora in lizza per il titolo della AFC West.





Successo in rimontaper iche stendono i, infilano la sesta vittoria consecutiva e conquistano la. Costretti a rincorrere per quasi tutta la gara, gli Steelers vengono guidati dal runningback, dai lanci di Ben, 3 touchdown, e dalle ricezioni di Antonio, 10 in tutto, una delle quali decisiva per la meta del 31-27 a 9 secondi dalla fine. Con questo ko isono fuori dai playoff. Sono dentro invece gliche battonoe conquistano il secondo titolo di fila della. A tempo scaduto ifalliscono il calcio della possibile vittoria condalle 43 yards.