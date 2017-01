Nfl, playoff: Texans e Seahawks in semifinale di Conference

Il primo turno dei playoff di Nfl (Wild Card) promuove Houston e Seattle che volano in semifinale di Conference rispettivamente in Afc e Nfc: i Texans, privi del quarterback titolare Savage (infortunato), si affidano a Osweiler e si impongono 27-14 sugli Oakland Raiders. Tutto facile anche per i Seahawks che battono 26-6 i Detroit Lions e festeggiano la decima vittoria casalinga di fila in post-season: ora se la vedranno con i Falcons.



La risposta che ci si attendeva nel momento più importante: Brock Osweiler, che non veniva schierato titolare dallo scorso 18 dicembre, torna protagonista per il forfait di Tom Savage e prende per mano i Texans trascinandoli a un successo in postseason che mancava addirittura dal 2012. Per Osweiler 168 yards lanciate (con un TD pass) e un touchdown all'attivo. Finisce invece la corsa dei Raiders, tornati a giocarsi i playoff dopo 15 anni di astinenza: non bastano le 161 yards lanciate e i tre intercetti di Connor Cook.





Avanza in semifinale di Conference anche Seattle che sabato prossimo se la vedrà con gli. I, trascinati dalle 224 yards lanciate (con 2 TD pass) di Russelle dalle 161 yards corse da Thomas, piegano senza troppi problemi la resistenza dei, che chiudono così nel modo peggiore la stagione collezionando la quarta sconfitta di fila e rinviando ancora una volta l'appuntamento con una vittoria nei playoff che manca dal 1992 (in trasferta i Lions non vincono addirittura dal 1957).