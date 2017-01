Nfl, playoff: tabellone e risultati in diretta. Live

Il tabellone completo dei playoff Nfl

Dal 7 al 22 gennaio vanno in scena i playoff dellaprima del gran finale, il prossimo 5 febbraio con ilin programma all'l'evento sportivo più seguito al mondo. Dodici squadre con un unico obiettivo, alzare al cielo l'ambitoChi succederà aicampioni uscenti ed eliminati in regular season? In attesa di scoprirlo, l'unica certezza è chesarà protagonista assoluta nell'attesissimo halftime show, lo spettacolo che va in scena durante l'intervallo del