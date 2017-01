Nfl, playoff: al Super Bowl sarà Falcons contro Patriots

Il prossimo 5 febbraio a Houston i Falcons sfideranno i Patriots nell'attesissimo Super Bowl, la finalissima di Nfl. Il colpo più sorprendente è di Atlanta che, nell'ultimo atto della Nfc, travolge 44-21 i Green Bay Packers di Aaron Rodgers grazie alla super prestazione del quarterback Matt Ryan, autore di 392 Yds e 4 Td pass. New England, invece, sconfigge 36-17 i Pittsburgh Steelers nella finale di Afc con Tom Brady assoluto protagonista (384 Yds lanciate e 3 Td pass).



Il Super Bowl numero 51, in programma il 5 febbraio all'NRG Stadium di Houston, sarà dunque una sfida tra i Falcons di Matt Ryan (candidato numero uno al titolo di Mvp stagionale) e i Patriots di Tom Brady. Atlanta chiude nel migliore dei modi la sua avventura al Georgia Dome, lo stadio che verrà presto demolito per far spazio ad un impianto modernissimo. L'attacco dei Falcons distrugge la difesa dei Packers non solo grazie ai lanci del quarterback ma anche per le ricezioni e la corsa di Julio Jones (2 touchdown a segno). Rodgers prova ad illuminare l'attacco di Green Bay con 287 yds e 3 td ma all'intervallo il punteggio di 24-0 parla chiaro: Atlanta vince il titolo di Nfc e approda per la seconda volta nella sua storia al Super Bowl dopo averlo perso nel 1999 contro Denver.





Senza storia anche il match delcon iche vanno a caccia del quinto, tutti vinti con la coppia Belichick-Brady (coach-quarterback). Abbattuti glidi(314 Yds, 1 Td pass, 1 intercetto), Antonio Brown, Le'Veon Bell (subito out per infoertunio) eTra le fila di New Englandriceve per 180 yds e mette a referto 2 mete. A 39 anniscenderà in campo nel suo settimo, più di quanti disputati tutti insieme da 28 franchigie.