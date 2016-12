Nfl: Giants battuti, a rischio i playoff

I Giants dovevano vincere per fare un passo deciso verso i playoff Nfl, ma così non è stato e nell'anticipo della 16a giornata a far festa sono stati gli Eagles. Philadelphia, nonostane l'eliminazione certa, si è imposta su New York per 24-19. Adesso Manning e compagni dovranno sperare nei risultati negativi delle avversarie di conference (Detroit, Green Bay, Atlanta e Tampa Bay). Decisivo un intercetto di Brooks ai danni proprio del QB dei Giants.





Pernonostante un grande, arriva una sconfitta pesante che rischia di compromettere la corsa ai playoff. Quasi impossibile a questo punto raggiungere in testa alla NFC East i, ormai certi del primo posto con 12 vittorie e 2 sconfitte, ma per i Giants restano vive le speranze di passare come una delle migliori seconde (10 vittorie e 5 sconfitte al momento), saranno decisive le prossime partite.