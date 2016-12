Nfl: Cowboys inarrestabili, Lions domati

Nel Monday Night della Week 16 di Nfl i Cowboys travolgono 42-21 i Lions mettendo in mostra tutto il potenziale offensivo. All'AT&T Stadium di Arlington Dallas conquista la vittoria numero 13 della stagione e la certezza di chiudere la regular season al comando della classifica di Nfc. Dallas, invece, perde la seconda gara di fila e dovrà battere Green Bay nell'ultimo turno per avere la sicurezza di accedere ai playoff.





Il grande protagonista della notte deiè il wide receiverche sigla due touchdown e, per la prima volta nella sua carriera, veste i panni di quarterback e serve un passaggio vincente per il Td messo a segno da Jason. Prestazione decisamente positiva anche per ilche lancia 212 Yds e mette a referto 3 Td pass. Per i Lions, invece, si segnala un solo Td pass del quarterback Matther. Nell'ultima giornata di regular season i, ormai sicuri del primo posto in Nfc, potranno fare ampio turnover a Philadelphia mentre Detroit non può permettersi passi falsi nel match casalingo conin palio ci sono i playoff e il primato nella classifica di).