Sport Management, Marketing and Society: tutte le informazioni sulla 16a edizione

Al via la 16a edizione del Master Universitario in Sport Management, Marketing and Society, organizzato dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, dell'Università Bicocca di Milano, con l'obiettivo di valorizzare la conoscenza del settore sportivo con competenze manageriali, oltre che sviluppare abilità gestionali, trasferire conoscenze economiche ed approfondire le strategie per migliorare la comunicazione digitale. Il Master ha durata annuale, ed inizierà venerdì 3 novembre 2017 per poi chiudersi entro il 10 novembre 2018. Si comincia con i corsi fino ad aprile, quando inizierà il tirocinio che durerà fino a luglio. Infine, il Project Work, un lavoro di tesi che si concluderà ad ottobre e, infine, la prova finale. Le iscrizioni sono aperte dal 22 giugno fino alle 12 del 12 settembre 2017, e mette in palio 35 posti. A partecipare al Master, coordinato dal Professor Franco Ascani, in qualità di docenti tra gli altri ci saranno anche: Fabio Ravezzani, Filippo Grassia, Paolo Casarin, Serena Vicari, Giulio Vigevani, Flavio Sangalli, Giampaolo Martino e Sergio Chiesa.