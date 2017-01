La scherma è da sempre uno degli sport di riferimento in Italia e una disciplina che garantisce ottimi risultati a livello internazionale. Grande merito va agli atleti e agli allenatori, tra cui Andrea Cipressa, ct delle nazionali di fioretto: "Arriviamo da un percorso che ci ha visto protagonisti sia al maschile che al femminile in questa prima parte di stagione. Siamo saliti sui podii delle gare della parentesi autunnale"



Cipressa guarda con fiducia al 2017: "Ci attende il resto della stagione che ci porterà sino agli Europei di Tbilisi ed ai Mondiali di Lipsia. E' un lungo percorso per il quale bisogna prepararsi a partire da questo ritiro collegiale. Vedo grandi motivazioni in ciascuno dei ragazzi e questo mi fa guardare al futuro con ottimismo". Le nazionali sono al lavoro a Roma, nel centro sportivo dell'Acqua Acetosa, vista l'indisponibilità del "quartier generale" di Norcia a causa dei danni del terremoto.





"Iniziamo questo nuovo anno a Roma in un contesto che ci riserva grande accoglienza ed ospitalità. Qui è la casa dello sport italiano e credo che non c'era luogo migliore per preparare i primi due appuntamenti di Coppa del Mondo del 2017. Si inizierà la settimana prossima con la trasferta di Algeri del fioretto femminile, proseguendo poi con la tappa maschile di Parigi", ha aggiunto