Scherma: 24 azzurri per gli Europei di Tbilisi

"Ottimismo per Europei e Mondiali"

L'Italia della scherma è sbarcata in Georgia dove da lunedì 11 a sabato 17 giugno darà l'assalto agli Europei di Tbilisi. La spedizione azzurra, con 24 atleti, è come al solito tra le favorite per primeggiare nel medagliere potendo puntare su comapioni del calibro di Arianna Errigo e Daniele Garozzo nel fioretto, Rossella Fiamingo e il quartetto maschile nella spada, e l'eterno Aldo Montano nella sciabola.

Nel fioretto femminile, il ct Andrea Cipressa punta sul quartetto formato da Arianna Errigo, chiamata a confermare il titolo europeo dello scorso anno a Torun, Martina Batini, fresca vincitrice del titolo italiano a Gorizia, Alice Volpi e sulla giovane Camilla Mancini al suo esordio in una competizione continentale tra gli Assoluti. Nel fioretto maschile, invece, spazio all'olimpionico Daniele Garozzo, a Giorgio Avola, al neo campione italiano Alessio Foconi ed a Lorenzo Nista.

Confermato in toto il quartetto di spada maschile reduce dall'argento olimpico di Rio 2016 e composto da Enrico Garozzo, Paolo Pizzo, Andrea Santarelli e Marco Fichera, reduce dal tricolore conquistato a Gorizia mercoledi. Nella spada femminile, il commissario tecnico Sandro Cuomo punta su Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio. Nella sciabola, il ct Giovanni Sirovich ha scelto di convocare Aldo Montano, Luca Curatoli, Gigi Samele ed Enrico Berrè, che ieri si sono affrontati nella finale dei campionati italiani. Ed al femminile si punta sulle quattro protagoniste in positivo della stagione: Irene Vecchi, Martina Crisico, Loreta Gulotta e Rossella Gregorio.

Il programma gare della rassegna continentale in terra georgiana, inizierà lunedi 12 giugno con le gare di fioretto maschile e sciabola femminile. Il giorno successivo saranno assegnati i titoli europei di fioretto femminile e spada maschile. Mercoledi 14 giugno spazio alle gare a squadre di fioretto maschile e sciabola femminile. Giovedi 15 giugno protagonisti in pedana saranno le spadiste e gli sciabolatori, mentre gli ultimi due giorni saranno dedicati alle prove a squadre: venerdi quelle di fioretto femminile e spada maschile e sabato, prima della cerimonia di conclusione, si svolgeranno le gare di spada femminile e sciabola maschile.