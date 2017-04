Serie A1: BPM Sport Management-Pro Recco in diretta. Live

La diretta di BPM Sport Management-Pro Recco. Match in programma alle ore 19:30 e valido per la 23a giornata della Serie A1 di Pallanuoto. Il team di Busto Arsizio deve vincere per restare in scia dell'AN Brescia in chiave secondo posto. La Pro Recco, invece, cerca una vittoria per ottenere un record storico: il successo di fila numero 72, che le consentirebbe di diventare la squadra con la migliore striscia di vittorie consecutive della storia dello sport italiano, insieme alla Teodora Volley. Segui con noi la diretta della sfida delle Piscine Manara.