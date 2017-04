Serie A1, BPM Sport Management-Pro Recco 8-10

La Pro Recco vince la sua 23 esima partita di fila in questa edizione della Serie A1. Liguri a punteggio pieno dopo l’8-10 ottenuto in casa della BPM Sport Management. Gli uomini di Vujasinovic, campioni d’Italia in carica, si impongono alle Piscine Manara grazie ad un’ottima prima parte di gara: 2-4, 3-5, 1-0, 2-1 i parziali. Vittoria ipotecata all’intervallo grazie al parziale di 9-5. Con questa vittoria, il Recco sale a quota 69 punti in classifica a punteggio pieno. Solo impresa sfiorata, quindi, per la Sport Management, che resta ancorata al terzo posto a quota 55 punti e, a -9 da Brescia, deve dire addio alle possibilità di agguantare il terzo posto.

Avvio sfolgorante dei Liguri, che sbloccano la gara con Pietro Figlioli. Immediato pareggio di Valentino Gallo, dopodiché Ivovic trascina gli ospiti, che chiudono il primo quarto sul 2-4. Margine aumentato nel secondo quarto, in cui spiccano le prestazioni del montenegrino e del croato Sandro Sukno, autore di una tripletta. Il team di Busto Arsizio prova a riavvicinarsi con uno straordinario Valentino Gallo, che a fine gara arriverà a quattro reti. All’intervallo, è 5-9 per la Pro Recco che, al rientro in acqua, impiega ben 15 minuti a trovare la rete successiva, arrivata solo nell’ultimo quarto. La BPM, allora, ne approfitta, e arriva fino all’8-9 grazie a Gitto, a Deserti e ad una buona percentuale in superiorità numerica. Ad un minuto e mezzo dalla fine, però, è Andrea Fondelli a trovare, in superiorità numerica, il definitivo 8-10, quello che consegna alla Pro Recco un record storico: 72esima vittoria di fila in campionato, record di tutti i campionati sportivi italiani condiviso con la Teodora Volley.