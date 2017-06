Pallanuoto, World League 2017: date e orari

La World League maschile di pallanuoto entra nel vivo. Dal 20 al 25 giugno, infatti, si giocheranno a Ruza, in Russia, le Super Final della sedicesima edizione della competizione. A contendersi la vittoria finale saranno Serbia (campione in carica), Ungheria, Croazia, Italia, Stati Uniti, Australia, Kazakistan e Giappone. Le otto squadre sono divise in due gironi da quattro con partite di sola andata. La fase a gruppi servirà solo a delinare gli accoppiamenti dei quarti di finale. La sfida decisiva avrà luogo a Ruza il 25 giugno. La Serbia va a caccia dell'undicesimo oro, il quinto consecutivo. In sedici edizioni della World League, invece, l'Italia di Sandro Campagna, vincitrice del bronzo alle Olimpiadi di Rio, non ha mai vinto la competizione.

La fase a gironi della World League 2017

Gruppo A

Prima giornata (20 giugno)

Serbia-Kazakistan Ore 15:40

Stati Uniti-Italia Ore 17:00

Seconda giornata (21 giugno)

Stati Uniti-Kazakistan Ore 15:00

Serbia-Italia Ore 16:20

Terza giornata (22 giugno)

Serbia-Stati Uniti Ore 16:20

Italia-Kazakistan Ore 17:40

Gruppo B

Prima giornata (20 giugno)

Croazia-Giappone Ore 14:20

Australia-Russia Ore 19:15

Seconda giornata (21 giugno)

Australia-Giappone Ore 17:40

Croazia-Russia Ore 19

Terza giornata (22 giugno)

Croazia-Australia Ore 15:00

Giappone-Russia Ore 19:00

Fase finale della World League 2017

Quarti di finale (23 giugno)

Seconda del Gruppo A - Terza del Gruppo B Ore 15:00

Terza del Gruppo A - Seconda del Gruppo B Ore 16:20

Prima del Gruppo A - Quarta del Gruppo B Ore 17:40

Quarta del Gruppo A - Prima del Gruppo B Ore 19:00

Semifinali (24 giugno)

Perdente Quarto di finale 1 - Perdente Quarto di finale 4 Ore 15:00

Perdente Quarto di finale 2 - Perdente Quarto di finale 3 Ore 16:20

Vincente Quarto di finale 1 - Vincente Quarto di finale 4 Ore 17:40

Vincente Quarto di finale 2 - Vincente Quarto di finale 3 Ore 19:00

Finali (25 giugno)

Finale 7/8 Posto Ore 11:00

Finale 5/6 Posto Ore 12:20

Finale 3/4 Posto Ore 13:40

Finale 1/2 Posto Ore 15:00