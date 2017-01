Pallanuoto, World League: l'Italia c'è, Georgia travolta

Davanti a oltre 1.500 spettatori nella cornice delle Piscine Manara di Busto Arsizio, sede abituale dei "Mastini" della Sport Management, l'Italia batte 14-5 la Georgia, centra la seconda vittoria consecutiva in World League e sale da sola a punteggio pieno al comando del Girone C. Il Settebello del ct Sandro Campagna parte col freno a mano tirato e va sotto di due reti, poi inizia a macinare gioco e non dà scampo agli avversari che lo scorso 15 novembre, all'esordio nella competizione, avevano tenuto testa alla Russia perdendo solamente 14-13 a Tbilisi.



Per gli azzurri sono andati a segno Fondelli (3), Di Fulvio (2), Gitto (2), Gallo (2), Velotto (2), Bodegas, Alesiani e Dolce. Di Fulvio ha anche sbagliato un rigore nel secondo tempo. Serata da ricordare per Gianmarco Nicosia (portiere della Vis Nova) e Giacomo Casasola (centroboa dell'Ortigia): per entrambi si è trattato dell'esordio in Nazionale. Il Settebello tornerà in vasca il 14 marzo a Palermo contro la Russia per la sfida valida per la quarta giornata del Girone C di World League.





World League: Italia-Georgia 14-5 Grande spettacolo a Busto Arsizio nel complesso delle Piscine Manara Italia-Georgia Foto Brunorosafoto 2016 Italia-Georgia Foto Brunorosafoto 2016 Italia-Georgia Foto Brunorosafoto 2016 Italia-Georgia Foto Brunorosafoto 2016 Italia-Georgia Foto Brunorosafoto 2016 Italia-Georgia Foto Brunorosafoto 2016 Italia-Georgia Foto Brunorosafoto 2016