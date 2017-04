World League, Georgia-Italia: azzurri già sicuri della qualificazione.

Ultima giornata della World League di pallanuoto. Cinque le gare che chiuderanno la fase a gironi europea, tutte in contemporanea e alle ore 17. Nel Gruppo A, si giocano Serbia-Slovacchia e Romania-Germania. Gli uomini di Savic sono già sicuri della qualificazione alle Super Final in virtù dei 14 punti conquistati e delle cinque vittorie su cinque incontri, di cui una ottenuta ai rigori proprio contro la Slovacchia. Ospiti già sicuri del secondo posto, inutile però ai fini della qualificazione. L’altra sfida, Romania-Germania, mette in palio invece il terzo posto, con le due formazioni appaiate a 4 punti in classifica. Nel Gruppo B, spazio a Croazia-Olanda e Francia-Grecia. Ai vicecampioni Olimpici, in testa con 12 punti insieme alla Grecia ma con il vantaggio degli scontri diretti, basta una vittoria per qualificarsi al turno successivo. Agli uomini di Kechagias, invece, il successo contro la Francia potrebbe non bastare: servono buone notizie dal match tra croati e tulipani, con quest’ultimi ormai sicuri del terzo posto.

L’ultima sfida, invece, vede scendere in acqua, a Tbilisi, Georgia e Italia. La nazionale azzurra allenata da Sandro Campagna è a punteggio pieno nel girone con 9 punti e sicura della qualificazione alla Superfinal. Proprio per questo, in vasca scenderanno molti volti nuovi, tutti nati dopo il Novanta: oltre ai soliti noti Presciutti, Velotto, Di Fulvio e Fondelli, ci saranno Manzi, Dolce, Iodice, Alesiani, Bruni, Di Somma, De Michelis (portiere del Roma Nuoto), Nicosia e Cannella. Busilacchi, del Debrecen, è l’unico convocato a non far parte di una formazione italiana.