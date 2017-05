Pallanuoto, Serie A1: penultima giornata, big match Brescia-Pro Recco

25a e penultima giornata del campionato di pallanuoto di Serie A1. Mancano due partite alla fine della regular season. La griglia dei Play-off è ormai delineata, mentre è tutta da decifrare la situazione in zona Play-out, con cinque squadre in quattro punti.

Il big match di giornata è lo scontro al vertice Brescia-Pro Recco. L’AN, seconda in classifica con 67 punti e a -5 dalla capolista, ha l’occasione di porre fine alla striscia vincente degli uomini di Vujasinovic, arrivati a 73 successi di fila. Proprio i lombardi, in casa, sono stati gli ultimi a battere il Recco grazie al 7-6 del 5 dicembre 2014 al Centro Natatorio Mompiano. Ai campioni d’Italia in carica, però, basta anche solo un pareggio per ottenere matematicamente il primo posto.

Si gioca anche Savona-Ortigia. La Rari Nantes, già sicura del sesto posto che vale i Play-off, ospita i siciliani, a quota 23 e bisognosi di 4 punti per ottenere la salvezza. Ortigia, infatti, ha un vantaggio di tre punti sulla Roma Vis Nova, che allo Stadio Olimpico del Nuoto ospita un’Acquachiara alla quale basta un punto per restare in Serie A1. A quota 20 c’è anche la Lazio, che invece è ospite della Sport Management alle Piscine Manara. Il club di Busto Arsizio è già sicuro del terzo posto. A Trieste, invece, il Posillipo deve vincere per mantenere il quarto posto e respingere l’assalto della Canottieri Napoli, che alla Piscina Scandone ospita un Bogliasco a quota 19 ormai prossimo a disputare i Play-out. I liguri condividono posizione in classifica e punteggio con il Torino 81, ospite del Quinto ormai matematicamente retrocesso in Serie A2.