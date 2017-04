Serie A1, 23a giornata: risultati e classifica

Di seguito tutti i risultati della 23a giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto. Questo il programma: Ortigia-Napoli alle ore 15. Alle 18, Acquachiara-Lazio, Savona-Brescia, SC Quinto-Bogliasco e Trieste-Napoli. Alle 19:30, Posillipo-Roma e BPM Sport Management-Pro Recco.

La 23a giornata del campionato italiano di Serie A1 di pallanuoto ha visto disputarsi tutte le partite di sabato. Spicca l’8-10 con cui la Pro Recco ha battuto la Sport Management alle Piscine Manara di Busto Arsizio. Per i liguri, vittoria consecutiva numero 23 in questa stagione e 72 in generale. Decisive la tripletta di Sukno e le doppiette di Fondelli e Ivovic. Alla BPM non basta un commovente Valentino Gallo, autore di quattro gol. Brescia approfitta del risultato delle Piscine Manara e, battendo 10-4 la Rari Nantes Savona alla piscina Zanelli, si assicura matematicamente il secondo posto. Partita ipotecata grazie ad un primo quarto perfetto, conclusosi sul risultato di 4-0, e ad un’ultima frazione di gioco in cui la Nuotatori ha ampliato il margine di distacco con un parziale di 4-1. Savona, nonostante la sconfitta, conserva un margine di 7 punti su Trieste, che si fa fermare sul 5-5 da Torino.

In coda, arriva il primo verdetto: con la sconfitta per 4-6 nel Derby contro il Bogliasco, Quinto retrocede matematicamente in Serie A2. I soli 7 punti in classifica non consentono più di recuperare sul penultimo posto, occupato proprio dal Bogliasco e da Torino. Sempre più serrata la lotta per la salvezza: in un punto sono raccolte ben cinque squadre. Roma e Ortigia, a quota 20, perdono rispettivamente contro Posillipo e Canottieri Napoli e vengono raggiunte dalla Lazio, che ottiene un ottimo pareggio per 8-8 alla Scandone contro l’Acquachiara.