"La medaglia più bella sei tu! Da oggi in famiglia siamo in 3!". Con questo post su Facebook poco dopo mezzogiorno Francesca Dallapè ha annunciato la nascita della prima figlia: la 30enne tuffatrice trentina, sposata nel giugno 2013 con l'odontoiatra Manuel Panzolato, è diventata mamma proprio otto giorni prima del via dei campionati italiani Assoluti dove l'amica e compagna di sempre Tania Cagnotto gareggerà per l'ultima volta.

"Congratulazioni Francesca Dallapè!! Da pochissimo mamma di una splendida bimba!!", il messaggio su Twitter del profilo "Italia Team" dedicato a tutti gli atleti azzurri. Sì perchè Francesca è e rimane un'atleta e lei stessa non ha escluso di tornare a gareggiare in futuro dopo essersi dovuta fermare per la gravidanza. La campionessa trentina ha una bacheca ricchissima di medaglie centrate nel sincro da 3 metri in coppia con Tania Cagnotto: gli 8 ori europei consecutivi dal 2009 al 2016, gli ori mondiali nel 2009 e nel 2013 e soprattutto l'argento olimpico centrato lo scorso anno a Rio 2016.