Tuffi, Europei: Verzotto-Bertocchi, oro nel sincro misto

Oro storico per l'Italia agli Europei di tuffi di Kiev: storico perchè è il primo nel sincro misto dal trampolino da 3 metri, storico perchè il primo dell'era post Tania Cagnotto. A vincerlo Maicol Verzotto, che con Tania aveva vinto l'argento in questa specialità nel 2016 a Londra, e la 22enne milanese Elena Bertocchi, seconda in singolo da 1 metro un anno fa dietro la bolzanina. Sul podio con l'Italia ci sono Ucraina e Germania.

Pur con l'assenza di Tania Cagnotto, ritirata, e Francesca Dallapè, in pausa per dedicarsi alla maternità, l'Italia conserva un ruolo da protagonista agli Europei di tuffi di Kiev. Gli azzurri vincono il primo titolo di sempre nel sincro misto dal trampolino da 3 metri e lo fanno con due grandi speranze come Maicol Verzotto, altoatesino classe 1988, ed Elena Bertocchi, milanese del 1994, che già un anno fa a Londra si erano resi protagonisti: lui con l'argento in questa categoria insieme alla Cagnotto, lei seconda alle spalle di Tania nel trampolino da un metro.

Pur non trattandosi di una specialità olimpica, la coppia azzurra è stata eccellente, conducendo la gara fin dal primo tuffo: chiudono con 287.88 punti e precedono la coppia di casa dell'Ucraina - Viktoriya Kesar e Stanislav Oliferchyk - con 282.96, e la Germania - Tina Punzel e Lou Massenberg - a conquistare il bronzo con 281.40 punti.