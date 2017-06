Nuoto, Trofeo Settecolli: dominio Paltrinieri nei 1500 stile libero

Il protagonista di giornata al Trofeo Settecolli è Gregorio Paltrinieri. Il campione olimpico in carica vince la finale dei 1500 m stile libero, nuotando in 14:49.06 e anticipando di ben 12 secondi il ceco Jan Micka. Assente al via Gabriele Detti, costretto allo stop a causa di un problema influenzale. Dopo la vittoria di ieri nei 200 metri stile libero, invece, per Federica Pellegrini arriva solo un sesto posto nella finale dei 100 m.

Gregorio Paltrinieri scalda i muscoli in vista dei Mondiali di Budapest. Il campione olimpico in carica si prende la vittoria nei 1500 m stile libero al trofeo Settecolli di Roma. Il classe '94 domina la finale, nuotando in 14:49.06 e arrivando al traguardo con ben 12 secondi di vantaggio sul ceco Jan Micka. Buone indicazioni per l'azzurro delle Fiamme Oro, apparso in forma pur nuotando 15'' oltre il suo record personale messo a segno a Londra, ma mettendo a segno il miglior tempo nella storia della manifestazione: in Ungheria, l'uomo da battere sarà ancora lui. Non è andata in onda la sfida tutta italiana tra Paltrinieri e Gabriele Detti. L'altro azzurro in gara, infatti, si è dovuto arrendere ad un leggero attacco influenzale, che non gli ha permesso di bissare il podio di Rio.

L'altra protagonista del Settecolli, Federica Pellegrini, non è riuscita a bissare il successo nei 200 metri stile libero, non andando oltre il sesto posto e il tempo di 54.48 nella finale dei 100. Ottime indicazioni per la campionessa olimpica di Pechino 2008 in vista dei Mondiali, dato che, nella sua gara, è riuscita ancora a chiudere davanti a tutti. L'azzurra potrà ancora dire la sua nei 200 metri. Dopo il record nei 100 m rana, invece, Nicolò Martinenghi ottiene il terzo posto nei 50.