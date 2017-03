Gregorio Paltrinieri va a caccia di nuovi stimoli in una stagione che avrà il suo culmine coi Mondiali di Budapest. Il campione olimpico, oro nei 1500, dice alla vigilia del Trofeo "Città di Milano": "Arrivare secondo è una sconfitta? Mentalmente è snervante, è qualcosa che dà fastidio. In questa parte della stagione, soprattutto, non voglio pensare a tempi, a risultati, a niente, perché diventerebbe troppo pesante".

Il fenomeno di Carpi ammette che proverà la 10 km di fondo in acque aperte per trovare nuovi stimoli: "Ho fatto tante prove, ho indossato il costumone, e ho nuotato 10 km in vasca. Non ho ancora provato in mare. Il fondo è più creativo che in piscina, bisogna capire cosa fare e quando farla. Fare una 10 km probabilmente anche mi distrae da tutto quello che sto facendo. Ed è qualcosa di nuovo, è una sfida. E credo sia la parte più divertente di quello che faccio".

Paltrinieri si cimenterà nella 10 km in acque libere a Eilat, in Israele, il 26 marzo, ma la sua stagione sarà comunque concentrata sulla piscina: "E' una stagione molto impegnativa. Ci saranno tante cose da fare. Questa è la prima gara ed è importante per vedere a che punto siamo della preparazione. Poi ci saranno gli Assoluti, il Settecolli, i Mondiali e in mezzo proverò qualche 10 km. Un'estate piena e voglio iniziare proprio da Milano".