Il matrimonio e la famiglia possono attendere: il nuoto resta primario per Federica Pellegrini che sarà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per riscattare le delusioni della scorsa estate a Rio de Janeiro. "Ho deciso che parteciperò alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Alla fine ho capito che la sfida è con se stessi e questa scelta l'ho fata per me: non potevo smettere quello che ho fato per una vita e finire con un ricordo così, un quarto posto, una medaglia mancata di pochissimo a Rio. Non volevo chiudere la mia carriera così".

Federica si confessa al settimanale 'Chi' e sottolinea che non è ancora pronta per voltare pagina: "Una donna sente quando arriva il momento anche per fare dell'altro. Forse ho deciso di spostare tutto in avanti proprio perché quel momento per me non è ancora arrivato, non mi sento pronta a spostare l'attenzione sulla famiglia. Ma io non è che mi sento in ritardo rispetto a una tabella di marcia prestabilita".

Poi ancora: "Forse ho scelto di continuare a nuotare anche perché voglio farlo nel migliore dei modi e la vittoria di dicembre (ai mondiali in vasca corta a Windsor, in Canada, ndr) mi ha aiutato in parte a cancellare quel brutto ricordo. E poi anche perché non mi sento pronta per affrontare altre cose che, in fondo, non vano programmate. Non è ancora il momento di fare un'altra vita". Federica ha ben figurato agli ultimi campionati italiani, gli Assoluti di Riccione, e ora punta ad un'estate da protagonista a Budapest per i Mondiali.