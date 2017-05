Lotta libera, Europei: trionfo per Frank Chamizo

Spettacolare Frank Chamizo che diventa campione d'Europa nella categoria 70 kg nella rassegna continentale che si sta svolgendo a Novi Sad, in Serbia. Il 24enne italo-cubano, che nei 65 kg aveva vinto tutto compresi l'oro mondiale nel 2015 e il bronzo olimpico a Rio de Janeiro nel 2016, centra il gradino più alto del podio a livello europeo al debutto nella nuova categoria battendo in finale Magomedmurad Gadzhiev, russo di passaporto polacco.

Dopo un percorso da dominatore durante il quale ha letteralmente strapazzato i suoi avversari non subendo un solo punto, Chamizo ha affrontato il campione uscente Magomedmurad Gadzhiev dirigendo con sicurezza l'incontro e chiudendo per 4 a 3. L'italo-cubano ha attaccato senza sosta Gadzhiev mettendo a segno nella prima frazione i 4 punti decisivi e poi ha controllato l'avversario permettendogli di sommare 3 punti che però non sono bastati ad impensierirlo.

"Lo sapevamo che sarebbe stata dura ma Frank è un grande campione e ha dimostrato di esserlo sempre, anche durante la preparazione che ci ha portato qui. Ha dimostrato di avere grande volontà e motivazione e di essere veramente un atleta che non molla mai. Questo oro ci galvanizza ma siamo consci che è solo una tappa di avvicinamento ai Mondiali di Parigi", commenta da Novi Sad il Team Manager azzurro Lucio Caneva.

Con la medaglia di oggi Chamizo porta all'Italia il secondo titolo Europeo e lo somma all'argento del 2015, all'oro Mondiale sempre nel 2015 e al bronzo olimpico di Rio De Janeiro.