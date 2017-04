Golf: Tiger Woods operato di nuovo, stop di 6 mesi

Tiger Woods ha annunciato di essersi sottoposto a un nuovo intervento chirurgico per ridurre il dolore alla schiena e alle gambe. "L'operazione è andata bene - ha commentato - e sono ottimista. Una volta guarito, non vedo l'ora di tornare alla mia vita normale per giocare con i miei figli, gareggiare nei tornei professionistici e non dover più convivere con i dolori che mi hanno tormentato".



Il dottor Richard Guyer, che ha eseguito l'operazione al Texas Back Institute, ha spiegato che il golfista statunitense, dopo le precedenti ernie e i tre interventi, presentava una riduzione dello spazio interdiscale nella colonna lombo sacrale con una fusione dei due dischi vertebrali. Una condizione che causa sciatalgia, dolori alla schiena e alle gambe.



Secondodovrà restare a riposo per molte settimane per poi iniziare le terapie e i trattamenti. I tempi di recupero variano da paziente a paziente, ma generalmente occorrono circaper tornare alla completa attività.