Golf: Paratore trionfa al Nordea Masters

Renato Paratore si aggiudica il Nordea Masters (European Tour) con 281 colpi (68, 72, 71, 70, -11) sul percorso del Barseback G&CC (par 73) in Svezia. Dopo l'ottima prestazione di un paio di settimane fa, al Rocco Forte Open-Verdura, per il golfista romano, classe 1996, arriva dunque la prima vittoria da professionista sul circuito maggiore. Paratore chiude con un eccellente -11, precedendo di un solo colpo l'inglese Chris Wood al termine di un vero e proprio testa a testa. A regalare il successo all'azzurro è il bogey del britannico alla buca 18.

Insieme con Wood, chiude a -10 anche il connazionale Matthew Fitzpatrick, campione uscente. Da dimenticare, invece, il torneo di Matteo Manassero, scivolato in 72ª posizione dopo il terzo giro, che è rimasto all'ultimo posto con un 304 finale (75, 72, 80, 77, +12). Con questa vittoria Paratore diventa il più giovane vincitore dello European Tour dal 2013, quando proprio Manassero trionfò a Wentworth. Per l'Italia del golf si tratta del secondo successo in poco più di un mese dopo la vittoria di Edoardo Molinari al Trophèe Hassan II in Marocco.