Golf: l'Open d'Italia ancora a Monza

E' ufficiale: il 74esimo Open d'Italia si svolgerà per il terzo anno consecutivo al Golf Club Milano a Monza. La decisione è stata presa dopo un incontro a Milano tra il Presidente della Federazione Italiana Golf Franco Chimenti e il Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni. Dunque l'attesa kermesse non sarà al Royal Park i Roveri di Torino dopo che la Regione Piemonte ha deciso di non corrispondere alla Federazione il contributo economico richiesto.

L'Open d'Italia di golf resta così in Lombardia e si svolgerà nell'intrigante scenario del Parco di Monza per il nono anno, il terzo consecutivo, nel percorso del circolo fondato nel 1928: il tracciato si incunea tra gli alberi che delineano i contorni delle buche imponendo ai giocatori una grandissima precisione nell’eseguire i colpi. Nel 2016 a trionfare fu Francesco Molinari, il primo italiano a vincere a distanza di 10 anni dall'ultima volta, quando fu sempre lui a trionfare sul percorso di Tolcinasco.

Il torneo si disputerà dal 12 al 15 ottobre, anticipato, come di consueto, dalla tradizionale Pro Am prevista per mercoledì 11 ottobre: fa parte dell'European Tour ed è inserito nelle Rolex Series e per la prima volta avrà un montepremi da 7 milioni di dollari. Soprattutto sarà fondamentale nellìambito della marcia di avvicinamento alla Ryder Cup di Roma del 2022, progetto rappresentato nell'incontro di Milano dal Direttore Generale Gian Paolo Montali.