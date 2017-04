Golf: Francesco Molinari al via dell'Augusta Masters

Giovedì in Georgia, nella splendida cornice dell'Augusta National GC, scatta l'81esima edizione del Masters Tournament, il primo major della stagione di golf. Al via, tra i 94 partecipanti che si contendono la mitica giacca verde, c'è anche l'italiano Francesco Molinari, ripresosi dopo essere stato costretto al ritiro nel WGC Dell Match Play per un incidente al polso: l'entità dell'infortunio sarà decisiva visto che stava giocando molto bene prima del problema fisico.

Tantissimi i big che proveranno a conquistare il montepremi da 10 milioni di dollari: il grande favorito è l'americano Dustin Johnson, da poco numero uno del mondo e reduce dai successi al Mexico Championship e al Dell Match Play. Non da sottovalutare gli altri golfisti della top ten planetaria, ovvero Rory McIlroy, Jason Day, Hideki Matsuyama, Henrik Stenson, Jordan Spieth, Justin Thomas, Rickie Fowler, Adam Scott e Alex Noren, anche qualcuno non sembra in grande vena.

Possibili outsider sono Phil Mickelson, Bubba Watson, Patrick Reed, Zach Johnson, Jim Furyk, Sergio Garcia, Martin Kaymer, Justin Rose, Louis Oosthuizen, Charl Schwartzel e il giovane Jon Rahm mentre non sembra in grado di potersi ripetere il campione in carica Danny Willett, che dall'inizio dell'anno ha perso sei posizioni nella classifica mondiale (da 11° a 17°) e che ha stentato molto.